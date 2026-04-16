歌手の浜崎あゆみさんが４月9日、自身のインスタグラムを更新。今月8日から始まったロングランツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」の初日公演で共演した、お笑い芸人のキンタロー。さんとの共演について投稿しました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】「もう一人のayuが登場しました」サプライズ出演のキンタローと“衝撃ツーショット”投稿浜崎さんは、有明アリーナで開催されたツアー初日を振り返り、?アンコー