世界には驚異的な運動神経を持つ動物がたくさんいるが、オーストラリアの荒野を走るカンガルーは1回のジャンプでどれくらい移動しているのか？カンガルーは後脚を別々に動かすことができないため、カンガルーキックの瞬間はもちろん、走る時も両足でジャンプしながら長距離を移動している。長いアキレス腱をバネのように利用しながら走るカンガルーは、なんと時速50キロ以上で移動しながら1回のジャンプで約8メートル、天敵から逃