新潟県を含む北陸地方では向こう2週間、暖かい空気に覆われやすいため気温が高くなる見込みです。新潟地方気象台が16日午後2時30分に発表した「高温に関する早期天候情報（北陸地方）」によりますと、北陸地方は4月22日頃からの5日間の平均気温が平年より2.5℃以上高くなるとみられています。向こう2週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、22日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理などに注意し、積雪の多い