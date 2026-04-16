小さな女の子が猫を寝かしつける…そんな微笑ましい光景がSNSで話題になっています。【写真】孫娘ちゃんが、猫さんをトントンしていますInstagramに投稿された動画には、投稿主のお孫さんと猫の「バンくん」が布団の中で寄り添う様子が映し出されています。女の子はバンくんの体をやさしくさすりながら、まるで本物の赤ちゃんをあやすかのように寝かしつけ。周囲で騒ぐほかの猫たちに「静かにしなさい」と声をかける場面もあり、そ