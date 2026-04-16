私はフミコ。娘のメイはずっと不機嫌な様子です。夫のカズマがメイに話を聞こうとすると、メイは「お母さんは無職のくせに偉そう」「時代に逆行して仕事も辞めて楽してる」と、自分が働いているあいだに家事をしない私に腹が立つと主張してきました。カズマは、「お前が仕事をしているあいだ、お母さんは家事をしてくれているんだ」と冷静に諭します。さらに「家事だって立派な仕事だ」ときっぱりと言ったことで、メイは反論できず