今回紹介する動画はMIMIが2026年2月に投稿した「柔く、ほどいて」だ。文／村上麗奈﻿﻿﻿軽快なリリースカットピアノとスネアの音色、優しいメロディがMIMIらしく上品な本作。全体を通して、結晶のような繊細さときらめきを備えている楽曲だ。まず、ミクとテトが歌う歌詞の随所からは孤独で華奢な印象を受ける。テトがミクと出会い心を溶かしていくという、繊細な感情の動きが緻密に描かれている歌詞から