コナミデジタルエンタテインメントは、「プロ野球スピリッツ」シリーズ最新作『プロ野球スピリッツ2026』（PlayStation 5、Steam）を7月16日に発売すると発表した。4月16日から予約受付を開始しており、世界200以上の国・地域での展開となる。 【画像あり】大谷翔平をはじめ各選手が再現スクリーンショット 本作では、家庭用ゲーム機の「プロスピ」シリーズとしては17年ぶりとなる「2026 WORLD BA