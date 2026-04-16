テレワークや副業の普及で、仕事用と個人用など、複数のPCを併用するケースがある。サンワサプライは、2台のPCでデュアルディスプレー環境を共有できる4K対応HDMI切替器「SW-KVM22HUUS」を4月14日に発売した。ディスプレーやキーボード、マウスを都度つなぎ替える手間を省き、作業環境を切り替えながら効率よく使える点が特徴だ。価格は2万1780円。●4K／60Hz対応、高精細な2画面出力を実現SW-KVM22HUUSは、デュアルディスプレ