この先は全国的に気圧のアップダウンが大きくなる見込みです。特に週明けは、北海道から関東で気圧の低下による体調への影響が出やすくなるでしょう。その後は再び上昇する所もあり、短い期間での変動が続く一週間となりそうです。気圧の変化に敏感な方は、頭痛など体調管理にご注意ください。週明け21日(火)頃にかけて広く気圧低下影響度「大」の所も明日17日(金)と18日(土)は、気圧が低下する所が多いものの、体への影響度は「