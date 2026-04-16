女優・石井杏奈の“夏先取り”プールショットが話題となっている。石井は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「『冷たい冷たい』と言いながらもプール入れました」と記し、水着姿でプールに入る撮影オフショットや、砂浜でのショットをアップ。「＃宮古島３枚目に写るこの橋は、＃池間大橋」とつづり、宮古島で撮影したことを伝えた。この投稿には、「可愛い」「杏ちゃんかわいい」「杏ちゃん素敵」「最高やなっ」