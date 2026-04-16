「ドジャース８−２メッツ」（１５日、ロサンゼルス）メッツが泥沼の８連敗を喫した。これで４戦連続２得点以下と貧打にあえぐ現状となった。ソトを故障で欠く打線はこの日も元気がなかった。大谷に抑え込まれ、キム・ヘソンの先制２ランで主導権を渡してしまった。２点を追う五回にメレンデスが右翼へエンタイトル二塁打を放って１点差に迫り、なおも１死二、三塁の好機だったがファムが三振に倒れ、リンドーアも左飛。追い