開催：2026.4.16 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 8 - 2 [メッツ] MLBの試合が16日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとメッツが対戦した。 ドジャースの先発投手は大谷翔平、対するメッツの先発投手はクレイ・ホームズで試合は開始した。 2回裏、8番 金慧成 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-0 NYM