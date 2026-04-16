開催：2026.4.16 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 7 - 6 [マリナーズ] MLBの試合が16日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとマリナーズが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。 2回表、7番 ドミニク・カンゾーン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒ