2026年4月16日、中国メディア・第一財経は、中東情勢の緊迫化により、中国企業が運航するコンテナ船の船員たちがペルシャ湾で40日以上にわたり足止めされている現状を報じた。記事によると、海上勤務10年以上の中国人船員、蒋剣（ジャン・ジエン）さん（仮名）は、2月28日に中東情勢が悪化し、3月3日に戦火の中で荷降ろしを終えた後、会社から「現場待機」の指示が出された。それ以来、40日以上にわたり錨（いかり）を下ろしたまま