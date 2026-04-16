11日、独マクデブルクで開催されたAfD党大会で参加者は政策綱領への投票を行った/Christian Mang/Reuters via CNN Newsourceベルリン（CNN）週末にハンガリーで欧州のナショナリスト政党の一つが政権を突然失った一方で、別の政党は人気を博し、ドイツ政治における影響力を強めている。極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」は週末、旧東ドイツ地域のザクセン・アンハルト州の支部で党大会を開催した。かつては政界の異端児だっ