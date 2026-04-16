Image: ジャパンネクスト またへんたいなモノを作りおって…！（喜び）とPCの前で思わず心が小躍りしたモノを見つけたので共有しておきます。ジャパンネクストの7.8インチモバイルモニターです。 JAPANNEXT 7.8インチ IPSパネル搭載 5点マルチタッチ対応 16,980円 Amazonで見るPR なんと縦置き・横置き可能で台座付き。USB-C1本で電源と映像を映し出せるサ