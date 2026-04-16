ソニー・クリエイティブプロダクツは4月15日〜27日、きかんしゃトーマス原作出版80周年を記念した「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」を、横浜高島屋にて開催する。「きかんしゃトーマスの世界展〜はたらく機関車たちのおはなし〜」原作出版80周年を記念した同企画では、トーマスとなかまたちが歩んできた軌跡を辿りながら世界観を楽しめるコンテンツを展開。期間中は、原画を公開するほか、日本初公