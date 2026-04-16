北海道・新得警察署によりますと、鹿追町瓜幕西30線で、道路脇に設置された金属製の防雪柵を撤去中に突然支柱が倒れ、作業員の男性がけがをする事故がありました。2026年4月14日午後8時半すぎ、「午後4時15分ごろ、防雪板の撤去し、支柱のビスを緩めたら、支柱が倒れ挟まった」と会社の関係者から通報がありました。当時、男性は1人で作業をしていましたが、倒れた支柱と仮置きしていた防雪板の間に挟まれるところを、近くにいた同