◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―オールフロンティア（１６日・ジャイアンツ球場）巨人３軍が序盤に先制点を含む４点を奪った。初回に１死二、三塁から竹下の遊ゴロの間に１点を先制。２回は無死満塁から育成・松井蓮が左中間へ走者一掃の適時三塁打を放ち、リードを４点に広げた。その後の２回の攻撃では珍しいプレーも。無死一、三塁から村山の打席で一走・川原田が盗塁成功。直後に村山がスクイズでバントを試みたが捕邪飛