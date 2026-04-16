麻生太郎氏自民党の麻生太郎副総裁は16日の麻生派会合で、皇族数確保策に関し「死活的な課題だ。今国会中に皇室典範改正を実現することが何よりも求められている」と訴えた。出席者が明らかにした。麻生氏は15日に開かれた皇族数確保策に関する衆参両院の全体会議に出席した。派閥会合では「政府有識者会議の答申から既に4年以上が経過している。ごく一部を除き、各党の意見も出そろっている」と指摘した。