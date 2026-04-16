記事ポイントユーカリが丘が5月9日に家族向けの田植え体験を開催します。田植え体験が食育と自然体験を通じて子どもの学びにつながります。ユーカリが丘が食事券や割引券付きで参加しやすい内容を用意します。千葉県佐倉市のユーカリが丘で、子育て応援プロジェクトの一環として田植え体験が開催されます。田植え体験は子どもが土に触れながら米づくりを学べる機会として実施されます。ユーカリが丘が家族で参加しやすい特典付きの