モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）は、近年増加しているモバイルバッテリー起因の発火・火災事故を受け、業界横断的な指針となる「モバイルバッテリー安全性・品質ガイドライン」を策定した。 今回策定されたガイドラインは、設計・製造から流通・アフターサービス、廃棄・リサイクルに至る製品ライフサイクル全体を網羅した大分類12項目、小分類59項目で構成さ