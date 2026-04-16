お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がけるはせがわは、終活やご供養を取り巻く価値観や社会環境の変化を背景に、新サービス「買わないお仏壇『tutumu プラン』」を東日本エリアで順次展開する。同サービスは、月額料金で新品のお仏壇を利用でき、将来の引取り・供養までをセットにした「後世に負担をかけない」定額制サービス。西日本エリアでの好調なテスト導入を経て、今回対象エリアを拡大し、展開するもの。近年、終