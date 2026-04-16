お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がけるはせがわは、終活やご供養を取り巻く価値観や社会環境の変化を背景に、新サービス「買わないお仏壇『tutumu プラン』」を東日本エリアで順次展開する。同サービスは、月額料金で新品のお仏壇を利用でき、将来の引取り・供養までをセットにした「後世に負担をかけない」定額制サービス。西日本エリアでの好調なテスト導入を経て、今回対象エリアを拡大し、展開するもの。

近年、終活や供養を取り巻く価値観や社会環境の変化によって、「大切な人を供養したい」という意向を持ちながらも、お仏壇の購入に至らない生活者が増えている。実際に、とある提携葬儀社における約2300件のデータ分析では、お仏壇を購入せずにお位牌のみ購入する層が1割以上存在しており、供養の意思がありながらも、お仏壇を購入しない層の存在が明らかになっている。その背景には、「後継ぎがいない」「子どもに迷惑をかけたくない」「将来的な処分や管理が不安」といった、お仏壇を“所有すること”に伴う心理的・実務的なハードルがある。

首都圏においては、お仏壇の「将来的な処分」に不安を感じる人が54.4％にのぼるなど、所有に対する不安が顕在化している。また、高齢者施設への入居や住環境の変化など、ライフステージの変動を見据え、「必要な期間だけ利用したい」というニーズも高まっている。

はせがわは、「手を合わせる機会の創造」という理念のもと、費用や住環境などの事情からお仏壇の購入をためらう生活者への新たな選択肢として、お仏壇の定額利用サービス「買わないお仏壇『tutumuプラン』」の導入を決定した。





「買わないお仏壇『tutumuプラン』」は、お仏壇の引取り供養が付帯した定額利用サービス。生活者は1年間〜4年間のいずれか年単位で初回利用期間を選び、利用開始後は、生活者の状況に応じて、月単位の利用延長、利用商品の買取り（購入）、解約（引取り供養）を選択利用できる点が特徴となっている。月額990円（税込）から利用可能で、利用商品はすべて新品のため、安心して利用できる。支払い方法も一括・月額・年額から選択可能で、生活者のライフスタイルや状況に応じて利用選択できる柔軟な設計としている。

サービスのポイントは、月額990円（税込）から利用可能で、初期費用を抑えた導入が可能。提供する商品はすべて新品のため、安心して利用できる。支払い方法は一括・月額・年額から選択できる他、利用延長や買取り、解約など、生活者の状況に応じて選択利用できる柔軟な設計になっている。利用終了後は、お仏壇の引取りから供養まで一貫して対応し、将来的な負担を軽減する。

現代の住環境やライフスタイルに配慮したコンパクト、かつモダンなデザインのお仏壇を中心にラインアップしている。限られたスペースにも設置しやすく、リビングなど日常空間に自然に溶け込む商品を35種類、取り揃えている。

お仏壇とあわせて利用できる下台や仏具セットも用意している。設置スペースや用途に応じて選べる下台に加え、必要な仏具一式を揃えたセット商品も取り揃えており、お仏壇を初めて用意する人でも安心して利用できる。また、お仏壇と組み合わせて利用することで統一感のある空間づくりも可能。月額605円（税込）から幅広く用意しており、生活者の要望や利用シーンに応じて柔軟に選ぶことができる。

はせがわ＝https://corp.hasegawa.jp