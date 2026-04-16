記事ポイントアストンマーティン東京が世界限定999台の「Aston Martin Valhalla」の国内デリバリーを開始Valhallaが1,079PSのPHEVシステムと0-100km/h約2.5秒の性能を備えるアストンマーティン東京が仕様相談からアフターサービスまで一貫対応するアストンマーティン東京は、アストンマーティン初の量産ミッドエンジンPHEVスーパーカー「Aston Martin Valhalla」の国内デリバリーを開始しています。Valhallaは、フォーミュラ1由来