限定車に触れる特別体験！ アストンマーティン東京「Aston Martin Valhalla」

記事ポイント アストンマーティン東京が世界限定999台の「Aston Martin Valhalla」の国内デリバリーを開始Valhallaが1,079PSのPHEVシステムと0-100km/h約2.5秒の性能を備えるアストンマーティン東京が仕様相談からアフターサービスまで一貫対応する アストンマーティン東京が世界限定999台の「Aston Martin Valhalla」の国内デリバリーを開始Valhallaが1,079PSのPHEVシステムと0-100km/h約2.5秒の性能を備えるアストンマーティン東京が仕様相談からアフターサービスまで一貫対応する

アストンマーティン東京は、アストンマーティン初の量産ミッドエンジンPHEVスーパーカー「Aston Martin Valhalla」の国内デリバリーを開始しています。

Valhallaは、フォーミュラ1由来の技術とクラフツマンシップを融合した希少な次世代モデルとして、日本のオーナーが手にできる1台です。

アストンマーティン東京「Aston Martin Valhalla」

国内デリバリー開始日：2026年4月16日発表車名：Aston Martin Valhalla（ヴァルハラ）生産台数：世界限定999台取扱店舗：アストンマーティン東京

Valhallaは、世界限定999台のみが生産される次世代スーパーカーです。

アストンマーティン東京は、国内でも限られた顧客に向けて順次デリバリーを進めています。

パフォーマンス

エンジン：4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジンモーター：3基の電気モーターシステム：プラグインハイブリッドシステムシステム最高出力：1,079PS0-100km/h加速：約2.5秒最高速度：350km/h（電子制御）

Valhallaは、高出力のPHEVシステムによって公道でもサーキットでも圧倒的な走行性能を発揮します。

Valhallaは、アクティブ・エアロダイナミクスやトルクベクタリング技術により、高速域の安定性と俊敏なハンドリングを両立します。

オーナーサポート

アストンマーティン東京は、「Q by Aston Martin」による仕様相談から専任スタッフの車両説明まで、納車前後を通じた手厚いサポートを用意しています。

アストンマーティン東京は、アフターセールス体制まで一貫して整え、希少なモデルを安心して任せられる環境を提供します。

店舗情報

施設名：ASTON MARTIN TOKYO（アストンマーティン東京）運営：SKY GROUP ゲイドン株式会社所在地：東京都港区北青山1-2-3営業時間：10:00〜18:00定休日：無（夏季休暇・年末年始を除く）TEL：03-5410-0070

アストンマーティン東京は、新車販売からショールーム運営、整備、アフターサービスまで首都圏で一貫対応しています。

アストンマーティン東京は、ブランドの世界観と実用的なサポートを両立した正規ディーラーです。

サービスセンター情報

施設名：ASTON MARTIN TOKYO SHINKIBA SERVICE CENTER（アストンマーティン東京 新木場サービスセンター）運営：SKY GROUP ゲイドン株式会社所在地：東京都江東区新木場4-2-1営業時間：10:00〜18:00定休日：日曜TEL：03-3521-6887

新木場サービスセンターは、専門性の高い整備とアフターサービスを支える拠点です。

SKY GROUPは、販売後も長期的にカーライフへ寄り添う体制を整えています。

Valhallaは、世界限定999台の希少性とフォーミュラ1由来の技術を兼ね備えた特別な1台です。

アストンマーティン東京は、購入前の仕様相談から納車後の整備まで正規ディーラーならではの安心感を提供します。

希少なスーパーカーを国内で検討している読者にとって、店舗情報まで含めて具体的に行動しやすい内容です。

アストンマーティン東京による「Aston Martin Valhalla」の紹介でした。

よくある質問

Q. Aston Martin Valhallaはどんな車ですか？

A. Aston Martin Valhallaは、アストンマーティン初の量産ミッドエンジンPHEVスーパーカーで、世界限定999台のみ生産されるモデルです。

Q. Aston Martin Valhallaの性能はどのくらいですか？

A. Aston Martin Valhallaは、システム最高出力1,079PS、0-100km/h加速約2.5秒、最高速度350km/h（電子制御）の性能を備えています。

Q. Aston Martin Valhallaはどこで相談できますか？

A. Aston Martin Valhallaは、東京都港区北青山のアストンマーティン東京で仕様相談や購入相談ができます。

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