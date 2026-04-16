楽天ペイメントは、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」で、税金・公共料金を含む請求書払いを「楽天キャッシュ」で支払うと、最大全額分が100名に当たるキャンペーンを開始した。期間は6月30日まで。 「楽天ペイ」の請求書払いは、税金や公共料金、通販などの請求書に記載されているバーコードやQRコードをアプリで読み取り、「楽天キャッシュ」や「楽天ポイント」で支払いができる機