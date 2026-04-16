北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」は4月16日から、一部店舗にて冷たい麺メニュー48種類を新たに投入した。■冷たい麺を大幅拡充、ぶっかけメニューが充実今回の新メニューでは、うどん・そば・細めんの3種類から麺を選択可能。ラインアップの柱となるのは、「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」といった“おろし系ぶっかけ”に加え、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」など“山