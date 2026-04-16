【ブレッディ】 10月 発売予定 価格：49,500円 フリーイングは、フィギュア「ブレッディ」を10月に発売する。価格は49,500円。 本商品は「勝利の女神：NIKKE」よりテトラライン所属「クッキングオイル部隊」の「ブレッディ」を1/4スケールフィギュア化したもの。設定や公式イラストをもとに存在感あるプロポーションを再現。 ムチムチのボディラインと