体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕。１６日は女子の予選が行われる。昨年の世界選手権種目別のゆかで金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、一歩リードしている。昨年、ＮＨＫ杯を１０年ぶりに制し、勢いに乗って世界選手権でメダルを奪取。今季は得意のゆかの演技構成