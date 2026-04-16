出水市で16日未明、火事があり、倉庫1棟が全焼しました。 出水市で木造の倉庫1棟およそ100平方メートルが全焼する火事 出水警察署によりますと、16日午前3時ごろ、出水市高尾野町大久保で、建物から火が出ていると、近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、作業員・江口豊志さん(62)が管理する木造の倉庫1棟、およそ100平方メートルが全焼しました。 倉庫