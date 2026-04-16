● 2026年3月、春の訪れとともに鈴鹿で開催されたF1日本グランプリ。動員数は過去最高の31万5000人を記録し、鈴鹿はこれまでにない熱狂と興奮に包まれました。この歴史的な戦いをより楽しむための鍵になったのが、アメリカン・エキスプレスの存在です。アメックスは、2025年からグローバル・オフィシャル・パートナーとなっており、今回の日本グランプリでは大会スポンサーとして、アメックス会員限定のブースやエリアを多数出展し