Ｆ１アストンマーティンの復活は５年以上かかる見通しと、アナリストのウィル・バクストン氏が予測したと、スペイン紙「マルカ」が伝えた。今シーズン低迷しているアストンマーティンについて長年にわたってＦ１番組の司会を務め、現在「ＦＯＸスポーツ」でインディカーのメインコメンテーターを担っているバクストン氏はポッドキャスト「Ｕｐｔｏｓｐｅｅｄ」で「ほとんどの面で迷走している」とし「アストンマーティンに