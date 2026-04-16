Ｆ１アストンマーティンの復活は５年以上かかる見通しと、アナリストのウィル・バクストン氏が予測したと、スペイン紙「マルカ」が伝えた。

今シーズン低迷しているアストンマーティンについて長年にわたってＦ１番組の司会を務め、現在「ＦＯＸスポーツ」でインディカーのメインコメンテーターを担っているバクストン氏はポッドキャスト「Ｕｐ ｔｏ ｓｐｅｅｄ」で「ほとんどの面で迷走している」とし「アストンマーティンにおけるホンダの状況は悲惨だ。２０１５年にホンダが復帰したときのマクラーレンと同じか、それ以上に悪い。ホンダが２０１５年に大失敗を喫したあと、マクラーレンは立て直すのに５年もかかった」という。

ここまで３レースで完走が１回だけとあってアストンマーティンとホンダはマシンの再構築に心血を注いでいる。再建に５年以上もかかる理由について、バクストン氏は「（オーナーで実業家のローレンス・ストロール氏に）お金があるのは素晴らしいことだ。しかしＦ１では予算の上限が定められている。１０、２０年前のようにお金を無駄遣いすることはできない」と説明した。

その上でアナリストは「レースで優勝することを目標にしているのはわかっているが、２０３０年までにそれを達成できるだろうか。私はノーというだろう」と語った。

マルカ紙は「フェルナンド・アロンソ、エイドリアン・ニューウェイといったスターの獲得や新設された工場、最新鋭のシミュレーターにもかかわらず、アストンマーティンの未来ははるか先まで暗いものになると予測」と指摘していた。