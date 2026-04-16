記事ポイント双日テックイノベーションの「NCPF」がSBSホールディングスのIT運用を支えます。SBSホールディングスの導入が月間約120時間の業務削減と属人化解消につながります。双日テックイノベーションの一括支援がM&A拡大を見据えたIT基盤整備を後押しします。双日テックイノベーションが、SBSホールディングスにITインフラとサービス運用のアウトソーシングサービス「NCPF」を導入しています。SBSホールディングスの導入は