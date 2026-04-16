運用改革の実例公開！ 双日テックイノベーション「SBSホールディングス」

記事ポイント 双日テックイノベーションの「NCPF」がSBSホールディングスのIT運用を支えます。SBSホールディングスの導入が月間約120時間の業務削減と属人化解消につながります。双日テックイノベーションの一括支援がM&A拡大を見据えたIT基盤整備を後押しします。 双日テックイノベーションの「NCPF」がSBSホールディングスのIT運用を支えます。SBSホールディングスの導入が月間約120時間の業務削減と属人化解消につながります。双日テックイノベーションの一括支援がM&A拡大を見据えたIT基盤整備を後押しします。

双日テックイノベーションが、SBSホールディングスにITインフラとサービス運用のアウトソーシングサービス「NCPF」を導入しています。

SBSホールディングスの導入は、運用負荷の軽減と問い合わせ対応の迅速化を進めながら、M&A拡大に向けたIT環境整備を進められる点が魅力です。

双日テックイノベーション「SBSホールディングス」

サービス名：NCPF導入先：SBSホールディングス株式会社要件定義開始：2023年12月運用設計時期：2024年1月〜3月本格稼働開始：2024年4月削減効果：月間約120時間管理対象：サーバー500台以上、PC7,000台

双日テックイノベーションのNCPFは、SBSホールディングスのITインフラやサービス運用業務をヒアリングし、マニュアル化したうえで運用を代行するマネージドサービスです。

SBSホールディングスの導入は、慢性的な人材不足や担当者依存の課題を見直しながら、IT運用の標準化と整備スピードの向上につなげています。

導入背景

SBSホールディングスは、M&Aによる成長で増え続ける拠点やシステムを支えるため、煩雑化したIT運用の見直しを進めています。

SBSホールディングスの判断は、業務ルールを明文化しやすく、異動や退職があっても運用品質を維持しやすい点を評価してNCPFの採用につながっています。

評価ポイント

双日テックイノベーションの運用設計は、社内インフラ業務を網羅的に整理し、属人化しやすい運用ルールを見える化できる点が評価されています。

双日テックイノベーションの支援体制は、既存のネットワーク保守や仮想基盤運用とNCPFを組み合わせることで、問い合わせ窓口の一本化と判断の速さにつなげています。

双日テックイノベーションの連携体制は、SE支援サービスも含めてエンドポイント対策からBCP対策まで幅広く対応できる点が強みです。

導入後の効果

SBSホールディングスの運用体制は、仮想サーバー構築やVPNユーザー登録などの定型業務を委託することで、月間約120時間の負荷削減を実現しています。

SBSホールディングスの標準化は、複数人で対応しやすい安定した運用体制づくりに役立っています。

SBSホールディングスの現場対応は、問い合わせや障害への初動をスムーズにし、新規システム導入やM&Aに伴うIT統合に力を割きやすくしています。

企業情報

企業名：SBSホールディングス株式会社代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦創業：1987年12月企業名：双日テックイノベーション株式会社代表者：代表取締役社長CEO 金武 達彦所在地：東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル（受付6F）

双日テックイノベーションのNCPFは、運用を外部化するだけでなく、ノウハウの文書化と窓口集約によって継続しやすいIT体制を整えられるサービスです。

SBSホールディングスの事例は、成長にあわせて複雑化する企業のIT運用を見直したい読者にとって、具体的な導入効果をイメージしやすい内容です。

双日テックイノベーションとSBSホールディングスによるIT運用改革の紹介でした。

よくある質問

Q. NCPFはどのようなサービスですか？

A. NCPFは、双日テックイノベーションが企業のITインフラやサービス運用業務をヒアリングし、マニュアル化したうえで運用を代行するマネージドサービスです。

Q. SBSホールディングスは導入でどのような効果を得ていますか？

A. SBSホールディングスは、月間約120時間の業務削減、属人化の解消、問い合わせ対応の迅速化、コア業務への集中といった効果を得ています。

Q. 詳しい導入事例はどこで確認できますか？

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