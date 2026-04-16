講談社は、映画「スター・ウォーズ」の銀河のすべてを凝縮したビジュアル・エンサイクロペディア「THE STAR WARS BOOK はるかなる銀河のサーガ 全記録」を復刊し、上製本・カバーに金箔＆UV加工を施した豪華新装版として4月16日に発売した。価格は5,280円。 2021年4月の翻訳刊行以来、圧倒的な情報量で完売店が続出したという1冊。今回、映画「スター・ウォーズ」が1977年の劇場初公開か