講談社は、映画「スター・ウォーズ」の銀河のすべてを凝縮したビジュアル・エンサイクロペディア「THE STAR WARS BOOK はるかなる銀河のサーガ 全記録」を復刊し、上製本・カバーに金箔＆UV加工を施した豪華新装版として4月16日に発売した。価格は5,280円。

2021年4月の翻訳刊行以来、圧倒的な情報量で完売店が続出したという1冊。今回、映画「スター・ウォーズ」が1977年の劇場初公開から2027年で50周年を迎えることを記念して復刊が決定した。

エピソード4「新たなる希望」からエピソード9「スカイウォーカーの夜明け」までの全9エピソードに加え、「クローン・ウォーズ」や「マンダロリアン」を掲載。主要キャラクターから、銀河の広大さを想起させるクリーチャー、ドロイド、武器、兵器、テクノロジーまで100項目近くを収録している。「各要素を系統・ジャンル別に整理した、まさに壮大なサーガの全記録」とのこと。

読み物としても充実の内容で、単なる事典にとどまらず、キャラクター相関図や時間の流れにまで言及。「スター・ウォーズ」ならではの概念やテーマを掘り下げた、初心者からコアなファンまで楽しめる解説文が見どころだという。

224ページ、オールカラーで、サイズは227×190mm(縦×横)。