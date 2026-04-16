プリキュアと仮想電話が楽しめるスマートフォン向けアプリ『もしもし！プリキュアでんわ』に人気キャラのキュアアルカナ・シャドウが登場した。じゃんけんゲームにもキュアアルカナ・シャドウと、マシュタンが追加されている。【画像】どんなアプリ？プリキュアと電話でモーニングコール『もしプリ』場面カット「もしもし！プリキュアでんわ」は、「おはようも、おやすみも、応援してほしい時も！いつだってプリキュアといっ