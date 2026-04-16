世界で増え続ける「超富裕層」は、何を求めて日本にやってくるのか。インバウンド対策では「おもてなし」と称して訪日客を手厚いサービスで歓待しているが、それは果たして彼/彼女らが望んでいるものなのか？『超富裕層におもてなしはいらない 世界の一流が日本に訪れる本当の理由』(講談社+α新書)の著者で金融コンサルタントの高橋克英氏に解説してもらった。【前編記事】〈「世界的なカネ余り」で億万長者が爆増…超富裕層が「