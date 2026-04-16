5月の新潟県知事選挙を前に、県庁に選挙事務室が設置されました。 4月16日、県庁に設置された知事選の選挙事務室。立候補者の受け付けの準備や啓発などの業務にあたります。 前回知事選の投票率はウイルス禍の影響もあり、5割を切っていて、県選挙管理委員会はSNSなどを活用し、若い世代の投票率向上を目指す考えです。 【県選挙管理委員会八幡己津子 書記長】 「一人でも多くの有権者である県民の皆様に投票所に足を運んでい