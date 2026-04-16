秋田朝日放送 16日由利本荘市で、県道の整備作業をしていた４２歳の男性が車の横で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。 亡くなったのは、にかほ市飛の会社員・石山政治さん（４２）です。警察などによりますと、16日午前９時半ごろ、由利本荘市矢島町城内の県道で、後ろの部分が立ち木にぶつかった状態の車の横で、石山さんが倒れているのを同僚の男性が見つけ、消防に通報しました。石山さんは由利本