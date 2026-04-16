「Maxwell2 for PlayStation」 完実電気は、Audezeの平面磁界型ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Maxwell2」を、4月16日に発売した。PlayStation用とXbox用の2タイプを用意し、いずれも価格はオープン。直販価格はPlayStation用「Maxwell2 for PlayStation」が72,600円、Xbox用「Maxwell2 for X-Box」が82,280円。 「Maxwell2 for X-Box」 対応機種はPlayStation4/5、Windows/Mac、iOS、Android、Nintendo