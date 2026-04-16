自転車による交通違反に「青切符」が導入されて2週間余り、徳島市で4月16日、自転車通学の高校生を対象に啓発活動が行われました。啓発活動が行われたのは、徳島市応神町の徳島北高校です。16日の朝、警察や生徒会のメンバーらが、「青切符」の制度内容や反則金の一覧が書かれたチラシを、自転車通学の生徒に手渡していきました。また、あわせて高校生に特に多いと言われる、スマホを見ながらの運転をなくそうと、「ながらス