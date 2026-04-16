15日夕方、三重県いなべ市で車で自転車をはねそのまま逃げたとして、20歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、東員町の会社員・小川力也容疑者(20)です。小川容疑者は15日午後5時半ごろ、いなべ市員弁町岡丁田で乗用車を運転中に自転車を後ろからはねて、会社員の男性(24)に軽いケガをさせたにも関わらずそのまま逃げた疑いが持たれています。警察によりますと、現場に残された車の部品などから小川容疑者が特定され、