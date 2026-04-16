映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開（5月22日、日米同時）にあわせ、サニーサイドアップが手がける「Happyくじ」の発売が決定した。5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売される予定だ。【画像】Last賞：レイザー・クレストフィギュア（全1種）本作は、「スター・ウォーズ」シリーズの実写ドラマ『マンダロリアン』（シー