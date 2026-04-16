『スター・ウォーズ』7年ぶり新作映画がHappyくじに登場 “レイザー・クレスト”巨大フィギュアがラスト賞に
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開（5月22日、日米同時）にあわせ、サニーサイドアップが手がける「Happyくじ」の発売が決定した。5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売される予定だ。
【画像】Last賞：レイザー・クレストフィギュア（全1種）
本作は、「スター・ウォーズ」シリーズの実写ドラマ『マンダロリアン』（シーズン3までディズニープラスで配信中）の続編として描かれる注目作。2019年公開の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに劇場公開される「スター・ウォーズ」作品として期待が高まっている。
今回のくじでは、劇中に登場するキャラクターやビークルをモチーフにしたアイテムがラインアップ。中でも注目は、最後のくじを引いた人が手にする「Last賞」として用意される“レイザー・クレスト”のフィギュアだ。
マンダロリアンの愛機として知られる同機は、ドラマシリーズのシーズン2で破壊されたものの、最新作での再登場が予告されている。フィギュアは全長約25センチのビッグサイズで、機体の金属感を再現した塗装や飛び立つ瞬間の迫力を再現した造形など、細部までこだわった仕上がりとなっている。
このほか、A賞からI賞まで幅広いアイテムが用意される予定で、詳細は今後発表される。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、帝国崩壊後も混乱が続く世界で、賞金稼ぎマンダロリアンとグローグーが新たな戦いへと身を投じる物語。劇場公開を前に、グッズ展開も盛り上がりを見せている。
【画像】Last賞：レイザー・クレストフィギュア（全1種）
本作は、「スター・ウォーズ」シリーズの実写ドラマ『マンダロリアン』（シーズン3までディズニープラスで配信中）の続編として描かれる注目作。2019年公開の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに劇場公開される「スター・ウォーズ」作品として期待が高まっている。
マンダロリアンの愛機として知られる同機は、ドラマシリーズのシーズン2で破壊されたものの、最新作での再登場が予告されている。フィギュアは全長約25センチのビッグサイズで、機体の金属感を再現した塗装や飛び立つ瞬間の迫力を再現した造形など、細部までこだわった仕上がりとなっている。
このほか、A賞からI賞まで幅広いアイテムが用意される予定で、詳細は今後発表される。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』後の銀河を舞台に、帝国崩壊後も混乱が続く世界で、賞金稼ぎマンダロリアンとグローグーが新たな戦いへと身を投じる物語。劇場公開を前に、グッズ展開も盛り上がりを見せている。