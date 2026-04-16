2026年4月16日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、国際通貨基金（IMF）が世界の公的債務の対GDP比について2029年までに100%に達するとの見通しを示し、各国政府に警告したと報じた。記事は、IMFが今週発表した報告書を引用し、世界の公的債務の対GDPが24年の92%から25年に約94%へ上昇し、今年は95．3%に達すると予測したことを紹介。そして29年前後には100%の大台を突破する見込みで、この水準は第二次世界大戦直