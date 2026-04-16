世界中で愛され続けている氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」からスタートした日本公演が、2026年で40周年を迎えます。これを記念して、2026年7月から9月にかけて全国10都市で開催される「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」その開催に先立ち、2026年4月16日（木）に記者発表会が行われました。スペシャルサポーターに就任したSnow Manの宮舘