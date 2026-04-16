ミッキー＆ミニー、宮舘涼太、関根勤＆麻里親子が登壇！日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party!” 記者発表会

世界中で愛され続けている氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」

1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」からスタートした日本公演が、2026年で40周年を迎えます。

これを記念して、2026年7月から9月にかけて全国10都市で開催される「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」

その開催に先立ち、2026年4月16日（木）に記者発表会が行われました。

スペシャルサポーターに就任したSnow Manの宮舘涼太さんと、ファミリーパートナーに就任した関根勤さん・関根麻里さん親子が登壇した豪華な発表会の様子をレポートします。

日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!” 記者発表会

開催日：2026年4月16日(木)

登壇者（敬称略）：

スペシャルサポーター 宮舘涼太（Snow Man）ファミリーパートナー 関根勤、関根麻里スペシャルゲスト ミッキーマウス、ミニーマウスディズニー・オン・アイス 日本公演事務局 代表 黒崎太郎フェルド・エンタテインメント CEO ジュリエット・フェルド・グロスマンウォルト・ディズニ・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント 目黒敦

記者発表会には、スペシャルゲストとしてミッキーマウスとミニーマウスが登場！

さらに、2025年に引き続き氷上でエレガントなオープニングアクトを披露したスペシャルサポーターの宮舘涼太さん（Snow Man）と、親子3世代で日本公演を見続けてきたディズニー・オン・アイスファン代表のファミリーパートナー、関根勤さん・関根麻里さん親子も登壇しました。

宮舘涼太さんが「就任書」に公開調印！アメリカでの感動を語る

2025年に引き続きスペシャルサポーターを務める宮舘涼太さん（Snow Man）。

ステージ上で「就任書」のパネルへペンで署名する公開調印を行いました。

一足先にアメリカでショーを鑑賞してきたという宮舘さんは、その圧倒的なスケールと感動を熱弁！

さらに、ファン待望の重大発表として、宮舘涼太さんによる「スペシャルアクト」の実施がサプライズで明かされました。

昨年初めてスケートに挑戦した宮舘さんは、「氷上の上で、あんなことやこんなことをさせていただけるんじゃないかなとドキドキしていますが、楽しみでもあるので、皆様に愛のあるパフォーマンスをお伝えできればと思います！」と意気込みをコメント。

「一見簡単そうに見えるパフォーマンスも氷の上ではそうはいかず、皆さんの技術の凄さを痛感しました」と、プロのスケーターたちへのリスペクトも語ってくれました。

また、「Snow Manのメンバーを誘うなら？」という質問には、「今年は全員で並びながら見たいですね。ディズニー・オン・アイスの会場でしか買えないグッズがたくさんあるので、みんなで横並びでお揃いのグッズをつけてたら可愛いですよね」と、メンバーとの仲の良さを伺わせるエピソードで会場を和ませました。

親子3世代の思い出を繋ぐ「ファミリーパートナー」

まさにファン代表ともいえる関根勤さん・関根麻里さん親子は、ファミリーパートナーとして登壇。

日本公演が始まった40年前からの思い出や、現在は麻里さんのお子さんも含めた親子3世代でショーを楽しんでいるという、ディズニー・オン・アイスならではの心温まるエピソードを披露しました。

麻里さんは、「大人になって見るとまた違う感動や新しい気づきがあって、誰もが楽しめる素晴らしいショーですね。エアリアルパフォーマンスなど、スリリングで驚きの連続です！」とショーの進化を大絶賛。

勤さんは、「僕が都合で行けない時は、孫が夜、自宅のフローリングを靴下で滑りながらショーを再現してくれるんですよ。年々レベルが上がってきていて、ショーを再現している時の孫の顔はキラキラしています。成長を感じられて素晴らしいですね」と、目を細めながら微笑ましい“ディズニー・オン・アイスごっこ”のエピソードを披露してくれました。

40周年を祝うゴールドコスチュームのミッキー＆ミニーが登場！

記者発表会のクライマックスには、スペシャルゲストのミッキーマウスとミニーマウスが登場！

40周年をお祝いする、

ゴールドを基調としたこの公演だけの特別コスチューム。

二人の姿に大きな歓声が上がりました。

各社代表者のスピーチ

ディズニー・オン・アイス 日本公演事務局 代表：黒崎太郎（中京テレビ放送 代表取締役社長）

本日は皆さん、お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。

中京テレビの黒崎と申します。

ディズニー・オン・アイスの日本公演事務局を代表いたしまして、一言ご挨拶させていただきます。

ディズニー・オン・アイスは1981年にアメリカで誕生し、1986年に日本で初めて開催されております。

以来、日本の熱いファンの声援に支えられまして、40年という長い年月を歩んでまいりました。

この記念すべき節目の年にあたり、常に最高のエンターテインメントを提供して作り続けていただいておりますフェルド・エンターテインメント社の皆さん、それから長い年月支えていただいておりますウォルト・ディズニー・ジャパン社の皆さんに心より感謝申し上げたいと思います。

40周年というのは、単なる一つのゴールではなく、我々としては新しい未来に向ける出発点だと考えております。

この夏も、日本の皆さんに特別で素敵な思い出をお届けできるように事務局一同努力してまいりますので、どうかよろしくお願い致します。

フェルド・エンタテインメント CEO：ジュリエット・フェルド・グロスマン

フェルド・エンタテインメントのジュリエット・フェルド・グロスマンです。

まず、ディズニー・オン・アイス日本公演を毎年開催するためにご尽力いただいてきましたディズニー・ジャパンをはじめとするパートナー各社に感謝申し上げます。

1980年代に私の父ケネス・フェルドがディズニー・オン・アイスを日本に持ってくるために最初の契約に署名しました。

アメリカ大陸を除いては日本が初めての海外開催国でした。

日本公演での成功は、弊社が海外進出する自信につながりました。今では世界85か国以上において、35の言語で上演しています。

ですから、日本は弊社にとってとても大切で特別なマーケットです。

日本のディズニー・オン・アイスはリピーター率が非常に高いと聞いています。

たくさんのお客様が毎年ショーに足を運び、中には同じショーを複数回見る人もいます。

このことは私たちにとって大いに励みになりますし、日本の熱心な皆さんをありがたく思っています。

ファンの声に励まされて、毎年より良いショーを作りたいという気持ちになります。

この節目の年をここ日本でお祝いできることを光栄に思います。

今こうして日本公演40周年をお祝いしている間も、皆さんに早く今年のディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”を見ていただきたいと待ち遠しく思っています。

ありがとうございました。

ウォルト・ディズニ・ジャパン ライブ・エンターテイメント バイスプレジデント：目黒敦

本日はディズニー・オン・アイスの記念すべき40周年を皆様とここで一緒に祝うことができて大変嬉しく思います。

数々の作品は、物語、音楽、そしてキャラクターの魅力を通して世代を超えて愛され続けています。

その世界観がアイスショーという特別な表現を通して目の前で躍動し、臨場感と感動として届けられていることは、ディズニーにとっても非常に大きな価値であり、他に代えがたい魅力だと感じております。

この唯一無二のショーを長年にわたり作り続け、世界中、そしてここ日本のお客様に届けてきてくださったフェルド・エンターテインメント様、ありがとうございます。

そして日本で40年にわたり支えてくださっている主催者の皆様、ありがとうございます。

そしてご来場いただいている日本のゲストの一人一人に心から感謝申し上げます。

これからもディズニーの物語が氷の上で輝き続ける未来を共に作っていきましょう。

本日はありがとうございます。

2026年のテーマは「Let’s Party!」！スティッチが15年ぶりに登場

2026年のディズニー・オン・アイスの合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」！

ミッキーマウスがDJとなり、おなじみのディズニーソングをダンスリミックスで盛り上げます。

ディズニーの仲間たちが、会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えてくれます。

また、『リトル・マーメイド』や『ライオン・キング』、『アナと雪の女王2』など、待望の名作の世界が名曲と共に登場。

さらに、2026年はスティッチが15年ぶりに登場するのも見逃せません。

フィナーレでは、ミッキーと仲間たちが日本公演40周年を祝う特別な衣装を着て登場します。

40年の歴史を重ね、さらに進化した演出に期待が高まります。

「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」公演概要

青森（FLAT HACHINOHE）： 7月9日(木)〜12日(日)東京（有明アリーナ）： 7月17日(金)〜20日(月・祝)愛知（クロコくんホール ※旧日本ガイシホール）： 7月24日(金)〜8月3日(月)大阪（大阪城ホール）： 8月8日(土)〜16日(日)横浜（横浜アリーナ）： 8月20日(木)〜24日(月)福岡（マリンメッセ福岡 A館）： 8月28日(金)〜30日(日)広島（広島グリーンアリーナ）： 9月4日(金)〜6日(日)高松（あなぶきアリーナ香川）： 9月11日(金)〜13日(日)神戸（ワールド記念ホール）： 9月19日(土)〜22日(火・休)船橋（LaLa arena TOKYO-BAY）： 9月26日(土)〜28日(月)

親子3世代で楽しめる、氷上の至極のエンターテインメント。

「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」記者発表会のレポートでした☆

©Disney

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